Todibo resta difficile e continuano i contatti per Kelly, ma tutto dipende da Cambiaso

La giornata di oggi è stata (ed è ancora) importantissima per il mercato della Juventus. I bianconeri si trovano in una fase molto delicata di gennaio, a poco più di una settimana dal termine della sessione e con diversi nomi ancora in ballo su diversi fronti. Ma andiamo con ordine.è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, e il francese ha già rilasciato le prime dichiarazioni con la maglia della Juve, ma non solo. Si attende infatti nelle prossime ore l'arrivo di Renato Veiga a Torino , che va ad aggiungersi adtra i rinforzi difensivi. E potrebbe non essere l'unico.

Juventus, la situazione sui difensori

La pista, che sembra tornata di moda nelle ultime ore, resta complicata. Il motivo principale è la formula con cui il francese si è unito al West Ham, cioè il prestito con obbligo di riscatto fissato a. Proprio per questo al momento sembra difficile un'apertura del club inglese, e la Juventus sarebbe disposta ad accogliere il difensore solo in prestito.Rimanendo in Inghilterra, proseguono i contatti tra bianconeri: Juve e Newcastle continuano a lavorare per, che al momento è valutato tra i 20 e i 25 milioni dal club inglese, e Giuntoli continua a lavorarci: Thiago Motta ha già dato il suo okay.Ancora a tinte bianconere, ma questa volta in Italia, ci spostiamo a Udine. E parliamo di, difensore classe 2004 che fin qui ha collezionato 10 presenze. Sul danese rimane sempre l'attenzione della Juve, senza perderlo d'occhio.Finisce qui? Proprio no. Perché tutte queste situazioni sono collegate da un filo rosso, ma anche bianconero. Stiamo parlando di, e di una sua eventuale cessione: la Juventus attende un'offerta del Manchester City, e se dovesse arrivarne una irrinunciabile, la strategia cambierebbe volto, perché i bianconeri punterebbero su un vero e proprio profilo top.





