Ismajili-Juventus: le parole di Panucci, suo ex allenatore

Lalavora per rinforzarsi con un difensore centrale dopo l'infortunio di Bremer e tra i nomi in lista c'è Ardian Ismajli dell'Empoli . Di lui ha parlato Christian, che lo ha allenato quando era c.t dell'Albania, di fatto lanciandolo per la prima volta nel calcio che conta: "Ismajli lo conosco bene da tanti anni:. Lo ritengo pronto per fare il salto in un grande club. Non mi meraviglia affatto che la Juventus lo stia seguendo. Sarebbe un innesto molto utile ai bianconeri. Ardian si merita una chance del genere"."Nel 2018 ero il commissario tecnico della nazionale albanese e andavo in giro per l’Europa a cercare nuovi calciatori da poter convocare. Facevo scouting in prima persona e lo vidi in Croazia, dove Ardian giocava nell’Hajduk Spalato. Mi colpì subito. Così mi attivai per parlarci e convincerlo a scegliere l’Albania, visto Ismajli era già nel giro delle nazionali del Kosovo"."Certamente, anche se ho sempre avuto grande fiducia nelle sue capacità. È diventato un ottimo giocatore e sta disputando una grande stagione con l’Empoli"."È davvero molto bravo negli ultimi 20 metri a difendere la porta. Molto solido e affidabile in marcatura. Sono sempre stato convinto delle sue potenzialità. Lui e Ramadani del Lecce, che scovai a Vejce, sono due scoperte di cui vado orgoglioso. In Albania all’epoca nessuno sapeva della loro esistenza: ora invece sono tra i giocatori più considerati e piacciono a società importanti".PIU' RUOLI - "Può tranquillamente giocare sia in una difesa a quattro sia a tre. Ha una buona tecnica e un ottimo senso della posizione, che gli consentono di fare il centrale di destra o di sinistra in una linea a quattro come succede in Nazionale. Al tempo stesso può ricoprire ottimamente pure il ruolo di marcatore di destra nella retroguardia a tre come accade all’Empoli"."Ismajli è un ragazzo molto serio. Uno di quelli con la testa sulle spalle e che se ti danno una parola, la mantengono. E lo dico per esperienza diretta come accaduto qualche anno al momento della sua chiamata nella nazionale albanese"."Per me sì. È diventato un difensore affidabilissimo e ha fatto un’ascesa incredibile in questi anni, imponendosi come uno dei migliori centrali del nostro campionato. Anche a livello temperamentale è molto solido: sia per bravura sia per serietà sarebbe perfetto per lo stile Juve".