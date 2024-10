Il percorso di Ismajli in Serie A

Perché la Juventus pensa a Ismajli?

I numeri di Ismajli in stagione

73 respinte (1° in Serie A)

29 duelli aerei vinti (2° in Serie A)

41 duelli vinti (5° in Serie A)

Il contratto di Ismajli con l'Empoli

Il grave infortunio occorso a Gleison Bremer priverà ladidi un tassello dal peso specifico enorme nel prosieguo della stagione 2024/25. Una defezione davvero importante che, salvo colpi di scena, porterà il club bianconero a riflettere in sede di mercato in vista della sessione di gennaio, ovvero terreno fertile per cogliere qualche interessante opportunità. Tra queste, a sorpresa, ci sarebbe anche il nome di, difensore kosovaro di proprietà dell'Empoli.Ismajli è approdato in Italia nell'estate del 2020 quando lol'ha prelevato dall'Hajduk Spalato. Dopo un solo anno in Liguria, il centrale classe 1996 si è trasferito all'Empoli, in cambio di Nikoulaou e Mraz, formazione della quale è diventato un autentico punto fermo da ormai quattro stagioni. Con il club toscano, infatti, ha giocato dal 2021 ad oggi 82 presenze tra Serie A e Coppa Italia.La Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino Ismajli come potenziale rinforzo per la difesa nel mercato di gennaio. Perché il club bianconero avrebbe messo nel mirino il difensore albanese? Innanzitutto, quello di Ismajli rappresenterebbe un profilo di affidabilità ed esperienza visto che sia allo Spezia che all'Empoli è sempre stato un titolare pressoché inamovibile. A questa solida certezza si aggiungono anche la situazione contrattuale e il livello di rendimento inscenato in questa prima parte di campionato.Ismajli ha giocato sette partite su sette in questo avvio di stagione con l'Empoli, vestendo sempre una maglia da titolare, rimanendo in campo per novanta minuti senza saltare nemmeno un minuto. L'Empoli è infatti la seconda miglior difesa della Serie A (con soli 4 goal subiti) e una fetta importante di merito è da attribuire al rendimento del suo difensore, come testimoniato dai dati fatti registrare in questo primo segmento di torneo:La posizione contrattuale di Ismajli potrebbe, in tal senso, giocare a favore della Juventus in sede di un'eventuale trattativa. L'accordo tra l'albanese e il club toscano scadrà infatti il prossimo 30 giugno 2025 e, di conseguenza, la finestra di gennaio diventa l'unica disponibile per l'Empoli per provare a monetizzare la cessione del calciatore.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui