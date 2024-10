Ismajli Juve, la sua Repubblica Ceca-Albania

Repubblica Ceca-Albania, i numeri di Ismajli

Minuti: 90’

Salvataggi: 6

Tiri bloccati: 2

Intercetti: 2

Tackle: 1

Contrasti a terra (vinti): 5 (3)

Duelli aerei (vinti): 2 (2)

Tocchi: 56

Riusciti passaggi: 34/40 (85%)

L'infortunio grave subito da Gleison Bremer rappresenta una perdita significativa per la Juventus di, che dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale per il resto della stagione 2024/25. Questa assenza pesante spinge inevitabilmente il club a considerare rinforzi in vista della finestra di mercato di gennaio. La dirigenza bianconera sta valutando diverse opzioni, e tra i nomi inaspettati che sono emersi figura Ardian, difensore dell'Empoli.Ismajli, classe 1996, ha impressionato per la sua solidità difensiva ed è considerato pronto per il salto in una grande squadra. L'interesse della Juventus per il giocatore potrebbe trasformarsi in una trattativa concreta durante il mercato invernale, con l’obiettivo di rinforzare un reparto difensivo colpito dall'assenza prolungata di Bremer. L'eventuale arrivo di Ismajli offrirebbe una valida alternativa per mantenere competitiva la squadra nei mesi decisivi della stagione.Come dicevamo, la Juventus segue Ismajli ed è quindi facilmente immaginabile che il club bianconero abbia seguito da vicino e con grande attenzione la sua prestazione con la maglia della nazionale albanese. Non è andata nel migliore dei modi, la vittoria è andata alla Repubblica Ceca con il risultato di 2 a 0.Nonostante ciò, la partita del difensore dell’Empoli è stata buona, matura, senza particolari disattenzioni. Una prestazione che può raccogliere annotazioni positive nei taccuini di chi ha seguito con interesse il match.