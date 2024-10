Juventus, cosa succede con Openda?

Non solo Dodi Lukebakio . C'è anchetra gli "osservati speciali" dinel match di questa sera tra Italia e Belgio , secondo La Gazzetta dello Sport. Il dt bianconero, in realtà, si è già trovato di fronte di recente l'attaccante classe 2000, in forza alche ha affrontato lain Champions League. E conosce bene, dunque, le sue caratteristiche da prima punta, forte fisicamente e abile nel muoversi su tutto il fronte del reparto avanzato, lì dove ha creato non pochi problemi alla squadra di Thiago Motta arrivando anche a colpire un palo.Acquistato dalla squadra tedesca nell'estate del 2023, la scorsa stagione è stato titolarissimo chiudendo con 28 goal complessivi, e adesso è già a quota 5. Si può intuire facilmente, dunque, quale sarebbe il principale problema per la Juve: il costo del suo cartellino, che ora secondo Transfermarkt si aggira intorno aidopo che il Lipsia ne ha investiti 42, facendo di Openda il colpo più caro della storia del club. Le vie del mercato, però, sono infinite…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui