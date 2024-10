Chi è Lukebakio

. È questo, secondo La Gazzetta dello Sport, l'ultimo nome per la difesa dellafinito nel mirino di Cristiano Giuntoli, che avrà modo di osservarlo da vicino nella sfida di questa sera all'Olimpico di Roma tra il suo Belgio e l'Italia.Nato il 24 settembre 1997 a Bruxelles da genitori originari della Repubblica Democratica del Congo, Lukebakio è un attaccante molto duttile, con caratteristiche che lo rendono il profilo potenzialmente perfetto per Thiago Motta.Veloce e abile nel dribbling e nel gioco aereo, il belga può infatti fare la punta, l'esterno e il trequartista. Il suo ruolo più naturale, comunque, è quello di ala destra.Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Anderlecht, fin dagli inizi della sua carriera il 27enne ha peregrinato con vari prestiti tra diverse squadre (Tolosa, Charleroi SC, Watford, Düsseldorf, Hertha Berlino e Wolfsburg), fino all'agosto del 2023 quando illo ha acquistato per 10 milioni di euro dal club della capitale tedesca. Nell'ottobre del 2020 si è anche guadagnato la convocazione nella Nazionale belga, con cui ad oggi ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni - per un totale di 835 minuti - con due goal e tre assist.Nella scorsa stagione con il Siviglia Lukebakio ha messo a referto 27 presenze tra Liga e Champions League, con cinque reti e un assist. 9, invece, le partite in cui è sceso in campo finora nel campionato in corso (per 663 minuti complessivi), con tre goal già all'attivo.Lukebakio può essere un'occasione, anche per la Juventus. Il suo valore di mercato, infatti, si aggira intorno ai 12-15 milioni di euro.





