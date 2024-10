Italia-Belgio: chi osserverà Cristiano Giuntoli?

è pronto a un rapido blitz a Roma, destinazione Stadio Olimpico: è lì, infatti, che questa sera l'scenderà in campo contro il Belgio, un match di cui il dt bianconero approfitterà per osservare da vicino alcuni possibili obiettivi di mercato.Almeno quattro i giocatori nel mirino solo nella squadra ospite, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il primo è, attaccante 24enne del Lipsia che laha appena affrontato in Champions: prima punta forte fisicamente che ama svariare su tutto il fronte dell’attacco, ha velocità e anche buona tecnica; titolarissimo la scorsa stagione, chiusa con 28 goal complessivi, ora costa parecchio (il club tedesco lo ha pagato 42 milioni di euro). Altro profilo interessante sempre per il reparto avanzato - per cui si parla anche della suggestione Daniel Maldini, ci torneremo - è quello didel Siviglia, già seguito dalla Juventus in passato: veloce e abile nel dribbling e nel gioco aereo, 27 anni, può fare la punta, l’esterno e il trequartista, pertanto sarebbe perfetto per Thiago Motta.Per la difesa invece, oltre a Milan Skriniar , si valutano pure giocatori più giovani. E qui può tornare di nuovo utile il Belgio, dove giocano- 20enne dello Sporting Lisbona, gran fisico e bravo a salire con la palla, che fa il centrale o il terzino ma ha piedi da regista -, e, 27 anni del Leicester.





