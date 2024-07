è virtualmente un nuovo giocatore della, che quest'oggi ha chiuso la trattativa con laper ingaggiarlo a titolo definitivo. Il giovane fantasista argentino, però, figura ancora nella distinta ufficiale bianconera per l'amichevole in programma alle 17.00 contro il Norimberga , pur essendo ovviamente in panchina, in tuta. Niente di strano, semplicemente la sua partenza per la Capitale avverrà nei prossimi giorni. Subito a seguire il classe 2003 svolgerà le visite mediche con i giallorossi, per poi firmare il contratto che lo legherà al nuovo club dove troverà anche i connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes. Oggi, in Germania, non ha nemmeno preso parte al riscaldamento.