INTERVALLO - Thiago Motta pronto a cambiare tutta la squadra. In campo per il secondo tempo Perin, Gatti, Vlahovic, Adzic, Weah, Fagioli, Cambiaso, Cabal, Savona, Nicolussi Caviglia e Mbangula

45' - Si chiude qui il primo tempo, bianconeri sotto di un goal

43' - Altra parata per Di Gregorio, che dice no a un tiro a mezza altezza di Hofmann: il tedesco si era involato verso la porta dopo aver "scartato" senza troppi problemi Djalo

37' - Arriva il primo tiro della Juve, con Hasa che impensierisce non poco Reichert con una punizione molto angolata all'incrocio dei pali alla sua destra. Finora il classe 2004 è risultato il più "vivace" tra i bianconeri

23' - Tedeschi a un soffio dal 2-0, la palla calciata rasoterra da Hofmann esce di pochissimo

19' - GOAL! Norimberga avanti con Jander. Malinteso a centrocampo tra Barbieri e Locatelli, che poi trovano un Djalo poco attento in difesa. Di Gregorio non può nulla, la squadra tedesca è sull'1-0

13' - Secondo tiro in porta del Norimberga, ancora con Schleimer: Di Gregorio sempre attento

8' - Punizione di Pick dopo un fallo di Thuram al limite dell'area: il pallone finisce alto, deviato in calcio d'angolo

1' - 25 secondi di gioco e subito un tentativo per il Norimberga con Schleimer, dopo qualche incertezza della Juve a centrocampo: Di Gregorio non si fa sorprendere

1' - Fischio d'inizio al Max-Morlock-Stadion!

Di Gregorio

Barbieri

Facundo Gonzalez

Djalo

Rouhi

Thuram

Locatelli

Comenencia

Miretti

Hasa

Sekulov

Reichert

Soares

Jeltsch

Flick

Pick

Okunuki

Castrop

Jander

Knoche

Schleimer

Hofmann

Non è ancora tempo di fare sul serio, ma di scendere in campo sì. Per ladi Thiago Motta, comunque destinata a cambiare ancora molto con le operazioni in entrata e in uscita previste sul mercato, è arrivato il giorno dell'amichevole con il, organizzata a conclusione del ritiro nel quartier generale di Adidas a Herzogenarauch. Si tratta, appunto, della prima uscita per i bianconeri sotto la guida del nuovo allenatore, al termine di una settimana di intenso lavoro in cui però non sono mancati nemmeno i momenti di relax e divertimento. Fischio d'inizio al Max-Morlock-Stadion alle 17.00.