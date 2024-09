Nico Gonzalez titolare con l'Argentina: com'è andata la sua gara

Percentuale passaggi riusciti: 17/20 (85%)

Passaggi lunghi (riusciti): 2 (2)

Conclusioni in porta: 1

Duelli (vinti): 2 (2)

Palloni persi: 6

Oltre a Nicolò Savona , aspettando Cambiaso, Fagioli, Gatti,è sceso in campo questa notteMatch vinto 3-0 a favore dell'Albiceleste, che continua il suo cammino praticamente perfetto dalla vittoria del Mondiale in Qatar. E il nuovo acquisto della Juventus è ormai una presenza fissa nella nazionale guidata da Scaloni.La partita di Nico Gonzalez è durata 53 minuti, prima di uscire per un problema fisico. In attesa di capire le sue reali condizioni e se tornerà in Italia nei prossimi giorno o rimarrà con l'Argentina, vediamo com'è stata la sua prestazione in campo. Intanto, la posizione del classe 1998.Un ruolo non usuale per Nico e per l'Argentina, che questa volta si è schierata con il 3-5-2. Ha iniziato a sinistra e poi si è spostato dalla parte opposta. Duttilità al potere, insomma anche se ha comunque agito in una posizione particolarmente avanzata, come se fosse un esterno offensivo. Ecco i suoi numeri (dati Sofascore)