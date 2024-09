Savona Italia Under 21, la prestazione

Minuti: 90’

Tocchi: 60

Precisione nei passaggi: 97%

Passaggi chiave: 1

Ormai una costante. La pulizia tecnica, la precisione e, soprattutto, la freddezza, la capacità di trasformare l’ansia di un debutto in lucida adrenalina. Parliamo di Nicolòal debutto con la maglia della Nazionale italiana Under 21. E – ormai per l’ennesima volta -, è un debutto da incorniciare.Gli azzurrini sono protagonisti di una goleada contro i pari età di San Marino: 7 a 0. Certo, qualcuno obietterà sul valore degli avversari, ma la costante resta lì, al di là di chi viene affrontato: Nicolòè Calciatore – sì, con la maiuscola -, maturo, affamato, forte. Lo stesso che ha convintoad aggregarlo con la prima squadra della Juventus che ha debuttato in Serie A e che pochi giorni dopo ha indossato per la prima volta la maglia azzurra dell’Under 21.Di seguito, alcuni numeri della prestazione di Nicolò Savona, estratti da Sofascore.