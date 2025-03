Nico Gonzalez, un sacrificio in più per rilanciarsi: la richiesta di Tudor

AFP via Getty Images

Girarci intorno è inutile, anche perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La stagione di Nico Gonzalez alla Juventus è stata fin quidell'intera rosa bianconera. Dopo una prima parte di stagione non valutabile a causa di un lungo infortunio, l'argentino è rientrato a dicembre ma non è mai riuscito a lasciare davvero il segno.Non c'è una risposta definitiva, ma ce n'è una che annulla tutte le precedenti: adesso alla Juventus è cominciata l'era di Igor Tudor , che nelle ultime nove partite di campionato deve ricostruire una squadra che si è alimentata e spenta con troppa facilità in tante occasioni.

Come può giocare Nico Gonzalez con Tudor

La stagione di Nico Gonzalez alla Juventus

Partite giocate: 26

Minuti giocati: 1557

Da titolare: 20

Partite saltate: 14

Goal: 3

Assist: 4

E uno degli emblemi di queste luci (deboli) in mezzo a tanto buio è proprio Nico Gonzalez: l'esterno deve rilanciarsi per dare una svolta alla sua stagione, e l'impronta di Tudor può essereUn primo segnale è arrivato già oggi: Nico Gonzalez, insieme a si è allenato con il resto della squadra nonostante avesse la giornata libera . Un passo in più verso una rinascita che ha il sapore di un obbligo più che di un'esortazione. E allora serve lavorare con intensità, rafforzare il carattere e dimostrare un atteggiamento diverso, di chi ha voglia di reagire.Per farlo, Nico Gonzalez potrebbe ripartire innanzitutto con un ruolo diverso. Tudor vuole infatti ripartire dalle sue certezze, e una di queste è il centrocampo con quattro uomini. L'argentino potrebbe dunque essere schierato come esterno, ma a differenza del 4-2-3-1 di Thiago Motta, questo sistema può chiedere, andando a coprire l'intera fascia. Una richiesta in più, certo, ma necessaria: la stagione di Nico Gonzalez ha bisogno di una vera





