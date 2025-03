Tudor riparte da Vlahovic: il serbo può tornare al centro della Juventus

AFP via Getty Images

la Juventus deve ripartire con un nuovo allenatore a nove partite dal termine del campionato. Una situazione molto complicata e tutt'altro che frequente nell'ambiente bianconero, a dimostrazione della difficoltà che attende l'allenatore croato. Tudor, però, non si nasconde e vuole gettare subito le basi per affrontare le ultime partiteCarattere e identità sono i due aspetti principali su cui si dovrà ricostruire la squadra. La mancata reazione e il conseguentehanno fotografato uno dei punti più bassi di questa stagione. I bianconeri di Tudor ripartono proprio da lì, dal fondo: è l'ora di tirarsi su, di essere la Juventus, come ha detto lo stesso allenatore alla squadra.

Vlahovic può riprendersi la Juventus con Tudor

E per ritrovarsi, la squadra bianconera dovrà puntare sulle certezze che sono mancate fin qui. Una di queste, soprattutto con l'approccio di Tudor, può essereLa stima di Tudor nei confronti dell'attaccante serbo è ormai nota, come testimoniavano già le parole dell'allenatore ai tempi del. Da allora, però, è cambiato letteralmente tutto: adesso il croato potrà lavorare a stretto contatto con Vlahovic e aiutarlo a ritrovareall'interno della squadra.Dopo essere stato utilizzato quasi sempre (salvo infortuni) nella prima parte di stagione, DV9 è rimasto più volte in panchina dall'arrivo di Kolo Muani: contro la Fiorentina. L'attaccante ha ricominciato con un bel segnale, allenandosi anche con il giorno libero. Tudor può farlo tornare al centro del reparto offensivo,Dalle parole, però, sarà necessario passare ai fatti: Vlahovic deve dare di più, e la fiducia di Tudor può essere la luce di cui aveva bisogno.





