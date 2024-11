Mercato Juventus: il segnale per Giuntoli

Probabilmente non c'era bisogno del problema accusato da in Nazionale per far capire alla Juventus che a gennaio sarà necessario intervenire anche nel reparto offensivo ma senza dubbio è stato un nuovo campanello d'allarme.Oltre all'emergenza in difesa dopo gli infortuni di, che costringerà il club bianconero a rinforzare il reparto con due innesti, l'infortunio di Vlahovic - che oggi farà gli esami per capire l'entità del problema muscolare - deve far riflettere la Juventus sulla necessità di cercare un'alternativa al serbo. "Se Thiago Motta incrocia le dita, per il direttore tecnicosuona come un nuovo segnale in vista del mercato di gennaio, oltre a due difensori servirà un attaccante da alternare a Vlahovic per evitargli gli straordinari di questo inizio di stagione", scrive la Gazzetta dello Sport.che era sulla carta il vice Vlahovic, è ancora fuori e potrebbe tornare ad inizio del nuovo anno ma a prescindere non sembra dare abbastanza garanzie per poter affidarsi solo a lui come "riserva". La strategia era già questa e lo stop di Vlahovic, soprattutto se dovesse essere lungo, spingerebbe la Juve ancora di più verso questa direzione.