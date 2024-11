Milik, quando torna dall'infortunio

Fino ad ora laha sopperito all'assenza dischierandotitolare in tutte le partite stagionali e trovando soluzioni alternative a gara in corso. Con l'i nfortunio del serbo , aspettando gli esami, cambia ovviamente la situazione e il peso che ha l'indisponibilità di Milik. L'attaccante polacco è fuori da giugno e si è operato nuovamente al ginocchio per provare a superare definitivamente il problema. Ma quando sarà a disposizione di Motta?Milik non ha ancora giocato un minuto in stagione e non è mai neanche stato convocato né si è allenato con la squadra. Dopo l'infortunio a inizio estate, i tempi si sono prolungati e a ottobre ha effettuato un nuovo intervento chirurgico. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo per. Ancora quindi resterà fuori per alcune settimane. E la Juventus nel mentre rischia di dover fare a meno anche di Vlahovic.