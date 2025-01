Mbangula, un goal che premia chi non ha mai smesso di crederci: il belga c'è sempre stato

Getty Images

. E chi lo avrebbe mai detto? Probabilmente nessuno, nemmeno quando, all'alba di questa stagione, il giovane esterno belga metteva la firma sul primo goal bianconero in Serie A, aprendo le marcature nel match contro il Como poi chiuso grazie alle reti di Timothy Weah - giusto per restare in tema... - e Andrea Cambiaso. Di acqua ne è passata sotto i ponti, da allora. Acqua non sempre limpida, spesso tumultuosa, a scorrere lungo un alveo che per la squadra di Thiago Motta si è rivelato più accidentato del previsto.

La stagione di Mbangula alla Juventus

Mbangula non ha mai perso la rotta, nonostante a un certo punto la sua "barca" personale sembrasse destinata a salpare verso nuovi porti. Fuor di metafora, è opportuno ricordare che appena poche settimane fa del classe 2004 si parlava soprattutto in chiave mercato, come di un candidato alla partenza già a gennaio per finanziare gli acquisti della Juventus. La sessione invernale, poi, ha preso una piega diversa per i bianconeri, e Samuel ha iniziato a ritrovare uno spazio che, evidentemente, ha dimostrato di meritare . Con il lavoro quotidiano, con la professionalità di un giovane che a Torino vuole restarci, coltivando il sogno di una vita anche quando le difficoltà sembrano più delle soddisfazioni.Il goal di oggi contro il Milan è il terzo stagionale per Mbangula, che dopo la già citata rete all'esordio contro il Como ha timbrato il cartellino anche contro il Bologna, con un bel tiro "alla Del Piero" che ha cercato di riproporre anche questa sera all'Allianz Stadium. Non gli è riuscito come voleva, ma non ha impiegato molto per rifarsi. E poi quell'esultanza, con un inchino quasi a voler ringraziare i suoi tifosi e la Juventus per la scelta di puntare su di lui. Samuel, da parte sua, non ha mai smesso di crederci.