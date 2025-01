Thiago Motta a DAZN: 'Lavoriamo tutti i giorni per vincere. Il Milan ha capito che la Juve è forte'

Getty Images

Le parole dia DAZN dopo- "Lavoriamo tutti i giorni per vincere. Ogni allenamento, ogni momento della giornata, è un grande lavoro per fare la partita di oggi. Abbiamo fatto un'ottima gara, non possiamo riassumere solo la questione al giorno della partita, è il lavoro quotidiano dei ragazzi che ringrazio perché stanno crescendo e arrivano a prestazioni come quelle di oggi, superando le tante difficoltà. Oggi è una ricompensa per il grande lavoro degli ultimi mesi, con qualche difficoltà che abbiamo passato".

- "Nell'ultima partita contro l'Atalanta abbiamo commesso errori tecnici e dato fiducia all'avversario, oggi molto meno, abbiamo giocato con qualità e psicologicamente la squadra avversaria capisce che ha di fronte una formazione con una buona fase difensiva, che va in avanti con intensità".- "Mi fa molto piacere, prima del goal è un ragazzo che sta aiutando in tutte le situazioni di gioco, lavorando tanto, sempre disponibile. Non è mai stato fuori per infortuni o squalifiche, ha contribuito sempre alla squadra. Volevamo essere aggressivi, non dare il tempo di gioco e limitare la tranquillità del loro portiere quando ha la palla, sa trovare spesso l'uomo libero. I ragazzi hanno fatto bene, con grande energia e aggressività".