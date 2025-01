AFP via Getty Images

La sensazione più netta, al 90', è questa: quanto ci voleva. E ci voleva per i protagonisti, per Motta su tutti, per l'ambiente in generale. Latorna al successo e lo fa in un scontro diretto: apre Mbangula - MVP - e prosegue Weah, non esattamente i supereroi annunciati alla vigilia. E invece così, un po' gregari e un po' superstar, i bianconeri trovano continuità e soprattutto coraggio, alzando la testa nella ripresa e non abbassandola (stavolta) nemmeno dopo il primo vantaggio. Oh, da grande squadra.Motta si gode una serata importante, la Juve torna a sperare e a sognare. Adesso la Champions, con il suo bivio più impervio.