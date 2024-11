Lille-Juventus: cosa cambia nella formazione di Thiago Motta



Conceicao gioca contro il Lille?

Domani sarà già vigilia di, che in giornata, dopo l'allenamento mattutino alla Continassa, poi partirà verso la Francia, direzioneNel tardi pomeriggio la conferenza stampa die un giocatore bianconero per presentare la gara. La Juve è nel pieno del tour de force prima della per le nazionali tra una settimana. Ecco chi può tornare titolare dopo il match contro l'Udinese.Thiago è soddisfatto della prestazione della squadra a Udine; le scelte fatte hanno portato il risultato sperato e per questo, potrebbero esserci tante conferme nella formazione che inizierà il match contro il Lille. In difesa ad esempio,hanno di nuovo dato ai bianconeri solidità difensiva. La certezza sulle fasce è Cambiaso. A destra o a sinistra, perché qui c'è il primo dubbio per il tecnico . Savona, in goal con l'Udinese, è in vantaggio su, che comunque non aveva fatto male nelle partite precedenti.A centrocampo come al solito le opzioni sono diverse in casa Juve anche s. Sulla trequarti Motta non riesce a rinunciare a Koopmeiners, come ammesso da lui stesso. Il vero cambiamento in Champions può essere il ritorno da titolare di Conceicao. Si contende una maglia con Weah e Yildiz e questa volta potrebbe essere lo statunitense a rimanere fuori dopo diverse gare dal primo minuto. Davanti fino a prova contraria c'è e ci sarà Vlahovic.