Come sta la Juventus? La risposta

Distanza percorsa

Udinese: 107.824 km

Juventus: 107.504 km

Velocità media

Udinese: 6.76 km/h

Juventus: 6.77 km/h

Chi ha corso di più

Locatelli: 11.369 km

Koopmeiners: 11.271 km

Yildiz: 10.645 km

Kalulu: 10.047

Gatti: 10.012

Laè nel pieno del tour de force, è nel pieno di un calendario che si infittisce sempre di più e che vede alternarsi partite, allenamenti di scarico, rifiniture e poi ancora partite. Un ciclo durissimo al quale la Juve si è approcciata con sfortuna perché in un momento così delicato asono mancate delle alternative per via degli infortuni. La questione quindi si pone e la domanda è lecita: come sta la Juventus dal punto di vista fisico?Le risposte le possiamo andare a trovare nei dati legati alle corse di Udinese-Juventus . Da qui si nota come la squadra di Thiago Motta, per chilometri percorsi, abbia corso quanto i friulani che certamente sono più freschi e hanno meno impegni. Inoltre, la squadra di casa nella ripresa ha dovuto accelerare per provare a riprendere il match. Di seguito, quindi, i dati sulle corse.