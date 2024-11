I due nuovi primati della Juventus in Serie A dopo Udine

Nessuna squadra ha vinto più gare fuori casa della Juventus (3 come Inter e Napoli). La Juve ne ha vinte tre di fila a Udine in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra marzo 2001 e marzo 2003.

La Juventus è l’unica squadra di questa Serie A a contare più di un giocatore nato dal 2003 in avanti con almeno due reti realizzate nel torneo: Savona (due reti, classe 2003) e Yildiz (due reti, classe 2005)

La Juventus torna alla vittoria in campionato, dopo due partite di digiuno, piegando 2-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium e grazie al blitz in terra friulana non solo allunga la propria striscia di imbattibilità in campionato, ma ha anche modo stabilire due nuovi primati in questa prima parte della Serie A 2024/25.





