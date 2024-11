Savona e De Sciglio, il paragone

Savona

Presenze alla Juve: 12

Goal: 2

De Sciglio

Presenze alla Juve: 117

Goal: 2

Ci sono due fotografie. Una è relegata ormai all’album dei ricordi, lo stesso album che racconta di vittorie e trofei alzati, ma anche delle delusioni e polemiche delle ultime pagine. E poi ce n’è una che è ancora in fase di sviluppo, un’istantanea appesa nella camera oscura. Due fotografie, quelle di Mattiae Nicolò Savona , che raccontano due momenti profondamente diversi della Juventus e come il club bianconero stia cambiando.Il compleanno della Juventus è stata l’ultima occasione per ribadirlo: Juventus è gioventù, youth in inglese, e questa è la parola d’ordine che oggi guida le politiche e le azioni del club. Per questo, De Sciglio e Savona sono due fotografie di due Juventus profondamente diverse. Una è quella che guarda al calciatore con un curriculum e già pronto alla categoria. L’altra va a pescare dal proprio vivaio, scommette sulla propria filiera e vince. Da qui ne nasce un paragone, dato dal ruolo e dal fatto che numericamente il classe 2003 vada a sostituire il partente De Sciglio – anche provocatorio -, ma che è a sua volta una fotografia, anzi un collage di più istantanee:Infine, non ci nascondiamo. Il dibattito tra la Juventus di Massimiliano Allegri e quella di Thiago Motta è tutt’altro che esaurito e i paragoni continueranno per tutta la stagione. In questa eterna diatriba c’è chi a turno è incudine e chi martello. In questo, noi abbiamo deciso di essere fotografi.