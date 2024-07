Le ultime sul futuro di Kostic

Non solo Dusan Vlahovic , sul quale neanche a dirlo si sono subito posati gli occhi di tutti. Alla Continassa oggi è tornato anche il connazionale Filip Kostic , reduce da un infortunio che non gli ha consentito di essere protagonista all'Europeo ma pronto a ripartire per una nuova stagione. Che però potrebbe… non essere alla, considerando che è sempre stato ritenuto un giocatore poco adatto alle idee tattiche di Thiago Motta e che, pertanto, è finito sul mercato.Già da settimane, quindi, il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro per valutare le possibili destinazioni, con diverse squadre sulle sue tracce ma nessuna che, almeno per ora, abbia sferrato l'assalto decisivo. Kostic è stato accostato all', ale persino aldi Antonio Conte (con cui si sposerebbe bene a livello tattico), nonché alche sembra rappresentare la pista più concreta. Si attendono evoluzioni, con Cristiano Giuntoli che spera di concretizzare quanto prima anche questa cessione per poi reinvestire l'incasso sul mercato, magari sul tanto desiderato Teun Koopmeiners.





