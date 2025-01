I numeri di Koopmeiners in Torino-Juventus

Solo una settimana fa eravamo qui a interrogarci sui motivi all'origine di un calo tanto evidente e preoccupante, soprattutto ripensando a ciò che aveva fatto vedere fino a pochi mesi fa all'Atalanta e alle alte aspettative riposte nei suoi confronti. Oggi, all'indomani del derby della Mole , il copione è tristemente lo stesso.sembra non riuscire proprio a cambiare il ritmo di una stagione che, iniziata al rallentatore per varie ragioni, sta proseguendo con una marcia decisamente bassa, senza mai uno squillo né una vera dimostrazione delle sue qualità.Neanche questa volta, con Douglas Luiz (e Khephren Thuram) alle sue spalle, Koopmeiners ha saputo sprigionare il suo potenziale, girovagando un po' confuso per il campo alla ricerca della giusta posizione mentre i compagni speravano invano in un'illuminazione da parte sua. Il numero 8 dellaha toccato appena 42 palloni nei 90 minuti in cui è rimasto sul terreno di gioco, con 23 passaggi (accurati al 91%), tre cross e due passaggi in profondità; solo un duello vinto per lui, sui sette totali che si è trovato ad affrontare, numeri che comunque raccontano solo in parte una serata negativa sotto tutti i punti di vista.Perché l'equivoco tattico può anche esserci, ma molto ora sembra dipendere anche dallo stesso Teun, che non ha ancora fatto quel salto fondamentale per essere davvero d'aiuto alla Juventus, come tutti si aspettavano. E martedì c'è l'Atalanta, in quel Gewiss Stadium che di certo non lo accoglierà a braccia aperte…





