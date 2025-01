Non poteva che essere un pareggio – tratto distintivo di questa squadra -, a certificare il momento più difficile della Juventus di Thiago Motta. Della Juventus e di Thiago Motta. Non è carattere alzare la tensione e buttarla in caciara, proprio in casa di chi è specializzato a giocare dei Derby in questo modo. È carattere non abbassarsi dopo essere andati in vantaggio, dominare la partita, spegnere sul nascere ogni tentativo dell’avversario. Il Torino esce da questo Derby della Mole ringalluzzito, la Juventus ne esce con la certificazione di una crisi e un tecnico che mostra evidenti segni di nervosismo.