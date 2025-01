I numeri di Douglas Luiz in Torino-Juventus

Era probabilmente il giocatore più atteso, alla prima gara da titolare dopo quasi tre mesi nel bel mezzo di una seduta di mercato che, un po' inaspettatamente, lo vede ancora al centro di voci e indiscrezioni.ha sfruttato la sua grande occasione: il brasiliano è stato una delle notizie migliori tra quelle che Thiago Motta ha raccolto ieri nel derby tra, con una prestazione diligente da regista in grado di cucire il gioco, con logica e intraprendenza, seppur a un ritmo ancora un po' basso che però dipende anche, evidentemente, da una condizione fisica non perfetta.Molto della sua partita sta nel dato relativo ai passaggi: 81 in 90 minuti, con un'accuratezza del 94%. Douglas Luiz ha toccato 92 palloni in totale, servendone undici in profondità ed effettuando tre cross; ha inoltre vinto tre duelli a terra su quattro e due aerei su tre, andando al tiro - poi bloccato - in un'occasione.Diversi guizzi e spunti interessanti, dunque, da parte di un giocatore che la Juventus deve assolutamente "recuperare", sia per garantire a Thiago Motta una soluzione importante a centrocampo sia per non disperdere il maxi investimento estivo effettuato da Cristiano Giuntoli. La qualità c'è e si vede, poi è chiaro che ci si aspetti ancora molto di più da uno come lui. Che intanto, però, ha dato una prima risposta all'enigma sul suo futuro, che è tutto da scrivere. Possibilmente a tinte bianconere.





