Dove può giocare Koopmeiners in Juventus-Manchester City?

La speranza di tutti è che il goal arrivato sabato contro il Bologna, tanto bramato da lui e dai tifosi bianconeri, possa essere il segnale di una svolta decisiva, dopo mesi di critiche e difficoltà., in ogni caso, è pronto a indossare una maglia da titolare anche nella super sfida di domani tra, in cui servirà la sua versione migliore per mettere alle strette una squadra che, per quanto decimata dagli infortuni, rimane una vera corazzata.A livello tattico, dopo vari tentativi di Thiago Motta, la sensazione è che l'olandese sia più a proprio agio "in versione Atalanta", e dunque partendo più lontano dall'area avversaria, quasi da mezzala, per cercare poi l'inserimento come ha fatto in alcune porzioni delle ultime gare. Il lavoro di ricerca del tecnico su di lui potrebbe non essere ancora concluso, ma domani Koopmeiners dovrebbe essere nuovamente proposto da trequartista, con ai suoi lati Kenan Yildiz e uno tra Timothy Weah e Francisco Conceicao

