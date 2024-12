Quanti punti servono alla Juventus per gli ottavi e i Playoff di Champions

La sfida è cruciale, per lama pure per il. Entrambe le squadre che si affronteranno domani sera all'Allianz Stadium, infatti, sono a caccia di punti per rendere il meno accidentato possibile il proprio percorso in, che al momento le vede appaiate a quota 8. Nulla che precluda, stando alle proiezioni statistiche, un piazzamento in zona Playoff (tra la 9^ e la 24^ posizione), per cui dovrebbero bastarne 9-10, ma a tre partite dalla fine del girone è facile comprendere come una sconfitta potrebbe essere dirimente almeno per il passaggio diretto agli ottavi, obiettivo per il quale invece servono 15-16 punti.Anche un pareggio non conterebbe granché in questo senso, ma potrebbe aiutare almeno un minimo per quanto riguarda invece l'ingresso tra le prime 16 (necessari 12-13 punti, in teoria), coincidente con la qualifica di testa di serie che dovrebbe garantire un accoppiamento più agevole: come spiega l'edizione torinese de La Repubblica, se la fase a girone unico finisse oggi, per dire, l'avversario della Juve, attualmente 19^, sarebbe uno tra Bayern Monaco e Atletico Madrid. Non il massimo, guardando avanti…





