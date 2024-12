Perché Conceicao può essere l'arma in più della Juventus

Si preannunciano ore decisive alla Continassa, alla vigilia di. Thiago Motta, che dalle 11.00 dirigerà l'allenamento aperto (in parte) anche ai media, sarà chiamato a compiere tutte le scelte del caso per tentare il colpaccio in Champions, contro una squadra in difficoltà sia dal punto di vista dei risultati che da quello degli infortuni. Una di queste potrebbe essere quella che prevede di lasciare in panchina, così da avere un cambio di livello a gara in corso, cosa che ormai non si verifica da un po'. Lo riporta Tuttosport.Le sgasate di Chico sulla fascia, con dribbling e sterzate annesse, potrebbero infatti rivelarsi un'arma preziosa in itinere per la squadra bianconera, una delle poche in Europa a poter contare su un giocatore con le sue caratteristiche: solo in Champions, del resto, l'esterno portoghese ha totalizzato, per una media di 5,2 ogni 90 minuti. Considerando i dati complessivi della sua stagione, nemmeno Lamine Yamal e Vinicius Junior ne hanno completati più di lui, che ad oggi è vicinissimo al 60% contro il 43% dello spagnolo e il 41% del brasiliano. Nell'undici titolare o dalla panchina, insomma, Conceicao può davvero essere la "ciliegina sulla torta" di una Juve che, poco alla volta, sta anche recuperando i suoi infortunati . E che dal figlio d'arte si aspetta finalmente anche un goal, che manca da oltre due mesi.





