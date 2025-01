Perché la Juventus non ha ancora chiuso l'affare per Kolo Muani

Mentre si attende la definitiva fumata bianca per Alberto Costa , in casasono ore caldissime anche peri, ormai sempre più lontano dal PSG dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per l'ultimo match contro il Saint-Étienne. Come scrive Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli attende un segnale dal club transalpino per volare in direzione Francia e concludere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.Ilpreferirebbe impostare l'affare in maniera diversa, con un obbligo di riscatto che consentirebbe di rientrare almeno parzialmente dalla maxi spesa - 95 milioni di euro - fatta per lui non più tardi di un anno e mezzo fa, chiedendo una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni. Troppi per la Juventus, che può eventualmente aprire a un prestito oneroso. Si attendono sviluppi a breve.





