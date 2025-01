Le ultime sull'operazione Kolo Muani-Juventus

Dove può giocare Kolo Muani

I tempi sono maturi.è pronto ad approdare alla, che potrebbe accoglierlo già in questi primi giorni della settimana anche per evitare eventuali inserimenti di altri club (a questo proposito occhio all'Arsenal, che ha perso per infortunio Gabriel Jesus).Come scrive Tuttosport, l'esclusione dell'attaccante dalla lista dei convocati di Luis Enrique per il match contro il Saint-Étienne ha ridotto praticamente allo zero le possibilità di una ricucitura dello strappo consumatosi in questi mesi con il, che infatti non ha ostacolato la trattativa lasciando filtrare la disponibilità a contribuire anche all'ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione senza porre particolari condizioni sul riscatto del prestito a giugno.Kolo Muani è il candidato perfetto per l'attacco bianconero, essendo in grado sia di sostituire Dusan Vlahovic che di affiancarlo, inoltre può pure giocare da esterno puro. Dopo Alberto Costa , dunque, la Juve è pronta a mettere a segno un altro colpo, concorrenza permettendo. Non accelerare adesso, del resto, potrebbe essere deleterio…





