Le ultime su Alberto Costa

Lasembra a un passo dal mettere a segno un colpo di mercato. Come confermato da Romeo Agresti, il club bianconero è molto vicino ad, terzino destro portoghese di 21 anni in forza al, per cui si era mosso con forza nei giorni scorsi anche lo Sporting Lisbona ( QUI IL SUO PROFILO ). I primi contatti sull'asse italo-lusitano risalgono alle scorse ore, quando è emersa la notizia di un'offerta ufficiale imminente Finora in stagione il giovane ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni - per un totale di 1.410 minuti - con un goal e tre assist. Si tratterebbe del primo acquisto invernale per la Juve, che ha estrema necessità di rinforzare la difesa ma anche l'attacco. L'operazione, stando a quanto raccolto, dovrebbe chiudersi per una cifra vicina agli





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui