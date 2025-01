Juventus su Alberto Costa: pronta l'offerta

Lalavora per rinforzare la difesa e pensa a più colpi: uno in mezzo e uno anche nel reparto dei laterali. I bianconeri hanno messo gli occhi suterzino destro del Vitória Guimarães. La Juve non è l'unica squadra sul portoghese, c'è anche lo Sporting Lisbona. Ecco la situazione.Come riportato da Matteo Moretto di, la Juventus è entrata nella corsa per Alberto Costa. Chi si è già mosso in anticipo sul giocatore è lo Sporting Lisbona che ha avanzato una proposta di 12 milioni di euro, leggermente inferiore a quella del Brighton. I bianconeri sono pronti a presentare un'offerta ufficiale al Vitoria Guimaraes, primi contatti avviati. QUI LE PAROLE DI GIUNTOLI SUL MERCATO.