Spazio a Thuram in Juventus-Lazio?

Prosegue la preparazione dialla Continassa, dove Thiago Motta sta ragionando fin da ora sulle possibili soluzioni per la sua squadra dalla trequarti in su alla luce di un'emergenza infortuni non da poco, che potrebbe metterlo di fronte alla necessità di compiere scelte magari "inedite". Il tecnico italo-brasiliano avrà invece più opzioni e forze fresche a centrocampo (al netto del possibile stop di Weston McKennie ), dove si potrebbe rivedere dal primo minuto, come nel match contro il Cagliari in cui, in coppia con Manuel Locatelli, non ha sfigurato nonostante il giallo rimediato già nel corso del primo tempo.Il figlio d'arte, in effetti, punta a riprendersi subito la scena, anche in vista del derby d'Italia contro l'Inter che per lui sarà pure una "sfida in famiglia" con il fratello Marcus, che ha sempre indicato Khephren come il più forte tra i due. Il secondogenito di Lilian scalpita, vuole di nuovo un ruolo da protagonista. E Thiago Motta, che lo sta osservando al lavoro in questi giorni, è pronto a puntare ancora su di lui (e su Douglas Luiz, ma in posizione più avanzata ).





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui