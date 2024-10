Juventus, come sta McKennie?

Ore di ansia in casa Juventus per le condizioni di Weston. Il centrocampista americano infatti nella giornata di ieri è stato rimandato a Torino anticipatamente dal ritiro della propria nazionale. Tra oggi e domani svolgerà i controlli presso il JMedical per capire dettagliatamente quali siano le sue condizioni e quindi se potrà essere a disposizione contro la Lazio oppure no.Il comunicato con cui la federazione lo ha rimandato a Torino parla di "". Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe trattarsi di un infortunio di natura muscolare, uno stiramento. Le condizioni di Weston sono da valutare ma qualora si trattasse di questo genere di infortuni rischierebbe di saltare anche Stoccarda e Inter. Non certamente una bella notizia per il tecnico Thiago Motta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui