Laoggi tornerà alla Continassa a preparare il confronto contro la Lazio in programma sabato sera all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il rientro in campo dei ragazzi di Thiago Motta dopo la sosta nazionali. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport potrebbe essere il momento dialla ricerca del riscatto dopo gli errori contro Cagliari e Lipsia.Il tecnico bianconero Thiago Motta starebbe pensando ad un doppio ruolo per il centrocampista brasiliano. Gli infortuni di Koopmeiners e McKennie potrebbero concedere una nuova occasione al giocatore. Il giocatore potrebbe giocare a centrocampo in coppia con un altro compagno di reparto oppure in posizione più avanzata, sulla trequarti dietro a Vlahovic.





