Zirkzee Juve, le parole di Amorim e il mercato

Joshuaè uno dei temi del post Liverpool- e non potrebbe essere altrimenti. L’olandese ha giocato una manciata di minuti nel finale e si è fatto notare per una scelta in area, un passaggio e non un tiro su cui Maguire spreca malamente. Ma è soprattutto il mercato il tema principale e, dopo Bruno Fernandes , anche Amorim ne ha parlato.Le parole di Amorim in conferenza stampa:DECISIONE IN CAMPO - Per me, penso sia stata la decisione perfetta, perché poteva tirare, ma ha messo la palla al centro!MERCATO - "Voglio tenere Josh Zirkzee perché dà tutto. Si sta impegnando in allenamento, ma non sappiamo… la finestra di mercato è aperta, vedremo cosa succede”.