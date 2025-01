De Ligt e Chiesa, il doppio fallimento

La partita traera il big match di serata, quello da non perdere: prometteva spettacolo e così è stato. È finita con un pareggio pirotecnico per 2-2: i Reds continuano la loro corsa, la compagine di Amorim prova a mettere la testa fuori dalla crisi. Tantissimi gli spunti, anche di mercato, ma la serata si segnala anche per il doppio fallimento degli ex Juventus C’è stato un tempo in cui de Ligt e Federico Chiesa sembravano poter essere le colonne del futuro della Juventus. In mezzo tanti scossoni e quelle colonne non hanno. Più o meno a sorpresa, le strade si sono divise e, questa sera, entrambi si sono ritrovati, questa volta uno contro l’altro, nel big match di Premier League.E per entrambi è stata una serata da dimenticare. De Ligt è protagonista in negativo delle due reti del Liverpool: sul primo, Gakpo lo divora, lo salta e lo manda a terra. Il secondo è un deja-vù per i tifosi della Juventus: tocco di mano in area e rigore trasformato da Salah. In tutto questo, l’olandese finisce nel mirino della critica che sembra bocciarlo senza appello.Lato Liverpool, il solito. Federico Chiesa assiste al big match dalla panchina. Anche nel momento in cui i Reds sono sotto, Arne Slot manda altri a scaldarsi. L’ex Juve sembra sempre più un separato in casa e, adesso, un suo ritorno in Italia già a gennaio non sembra certo utopia.