DeLigt magic? pic.twitter.com/mJovna7oR3 — Anythinbz (@30nemagar) January 5, 2025

Matthijslo ricorderete tutti per il suo passato in Italia con la maglia della Juventus ed il suo avvio burrascoso condizionato da molteplici falli di mano che hanno causato rigori per gli avversari dei bianconeri. Ecco, oggi Matthijs, difensore olandese classe 1999 indossa la maglia del Manchester United ma nel corso della sfida contro il Liverpool che si sta giocando oggi ad Anfield il difensore è stato protagonista di un tocco di mano in area che ha provocato un calcio di rigore facendo cosi infuriare i tifosi dei Red Devils. Di seguito la foto del tocco in area: