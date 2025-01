Zirkzee, le parole di Bruno Fernandes

Resta un enorme punto interrogativo su quello che sarà il futuro di Zirkzee . L'attaccante olandese sembra essere ai margini del progetto dele la Juventus osserva attenta gli sviluppi. Un punto esclamativo, però, lo ha messo oggi il suo compagno di squadraLe parole di Bruno Fernandes nel post Liverpool-Manchester United:“Crediamo in Zirkzee. Ha bisogno di tempo per adattarsi ma ha sicuramente qualità. Su quello che è successo contro il Newcastle... Avrei preferito essere io in quella posizione contro il Newcastle e non vedere uno dei miei compagni di squadra in quella posizione. Ero sugli spalti e non avevo mai visto una cosa del genere, e la cosa mi frustra e mi infastidisce molto perché è un giocatore che dà sempre il massimo".