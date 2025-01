Juventus, il messaggio di Vlahovic all'ambiente

Si parla sempre di Dusan, quando le cose vanno bene e soprattutto quando non vanno così bene. Non c'è modo di uscire dalla discussione che vede al centro l'attaccante serbo. Ed è anche inevitabile che sia così. E' il centravanti della(l'unico da mesi) ed è il giocatore più pagato dell'intera rosa. Le sue prestazioni dividono e soprattutto c'è il mercato che si è - nuovamente - acceso attorno a Dusan.Se già in una situazione "normale", Vlahovic sarebbe comunque uno dei temi più trattati nell'ambiente bianconero, adesso che il mercato è aperto e si avvicina la scadenza del contratto (2026), tutto si amplifica. Le voci di una cessione immediata si sono fatte avanti da qualche giorno. Chissà cosa c'è nei pensieri dell'attaccante serbo in questo momento. Uno forse lo possiamo percepire, ovveroNon tanto per mettere a tacere i discorsi extra - che continuerebbero ad essere comunque presenti - ma per rendere più di quanto non abbia fatto nelle ultime settimane. Soprattutto in campionato, dove ha segnato solo un goal nelle ultime 8 partite.E il segnale in questo senso è arrivato perchéappunto, che questa mattina è passato dal JMedical ma ieri era al centro di allenamento bianconero per svolgere un po' di lavoro tra palestra e piscina. Rifocalizzarsi sulle cose di campo e il calcio giocato, al di là di ciò che può succedere attorno. Un messaggio chiaro all'ambiente. Perché fino a quando Dusan sarà a Torino e sopratutto non arriverà un altro attaccante, i risultati della Juventus passeranno molto da lui. E vuole farsi trovare pronto.