Quando scade il contratto di Vlahovic con la Juventus

Vlahovic Juve, i numeri stagionali

Presenze: 23

Minuti: 1873’

Goal: 12

Assist: 2

Dusansembra sempre più distante dal progetto tecnico della Juventus , con segnali di malcontento che si riflettono anche sulla questione del rinnovo contrattuale. L’attaccante serbo, che era stato accolto come uno dei tasselli principali del progetto bianconero, sembra ora essere al centro di un clima di incertezza. Il rinnovo, infatti, appare lontano, e questa situazione alimenta speculazioni di mercato che lo vedrebbero protagonista nella prossima estate. Tuttavia,, anche se un’operazione di questa portata richiederebbe incastri complessi. Insomma,, ma è chiaro che il futuro di Vlahovic dipenderà anche dalla sua volontà e dalle eventuali proposte che potrebbero arrivare. Soprattutto i club di Premier League potrebbero inserirsi nella corsa, attratti dal profilo di un attaccante di grande potenziale. Se dovesse partire, i bianconeri sarebbero costretti a ridisegnare il reparto offensivo, magari puntando su nomi già individuati. Per ora, però, tutto rimane in bilico, eDusan Vlahovic ha un contratto con la Juventus valido per altri due anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2026. Firmato al momento del suo arrivo a Torino, l'accordo rappresenta uno degli investimenti più importanti della società bianconera negli ultimi anni.