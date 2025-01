Vlahovic al JMedical

Laoggi torna ad allenarsi alla Continassa dopo la Supercoppa Italiana per iniziare la preparazione verso il Derby contro il Torino. Chi ha anticipato i compagni è stato Dusanche ieri era presente per svolgere un po' di lavori tra palestra e piscina.L'attaccante serbo questa mattina è passato dal JMedical, dove più tardi dovrebbe arrivare anche Francisco Conceicao per effettuare degli accertamenti dopo il problema muscolare accusato prima di Juventus-Milan. Di seguito il VIDEO dell'entrata di Vlahovic al JMedical e dell'uscita, qualche minuto dopo.