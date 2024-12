Thiago Motta cambia la Juventus

Juventus come nel 2017? Il precedente

Lacontinua a dover affrontare la stagione con tanti indisponibili, numero che ha raggiunto quota 7 con il forfait di Danilo. E in questa situazione,è pronto a dare una svolta alla squadra e forse alla stagione bianconera. Non una scelta obbligata comunque però ma voluta dal tecnico, che già in Coppa Italia aveva provato a dare una scossa cambiando qualcosa.A Monza ci sarà una Juventus come non si era mai vista fin qui, incon davanti ovviamente Vlahovic. Un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1, a seconda della posizione che occuperà l'olandese. Ma a prescindere, una mossa che può davvero cambiare il volto della Juventus. Dove l'avevamo già vista?Così tanti giocatori offensivi tutti insieme in casa Juve non si vedono da tempocon Massimiliano Allegri in panchina che a sorpresa stravolse la squadra mettendo insiemIn quel caso si trattava di un vero e proprio 4-2-3-1, con Pjanic e Khedira a fare da diga. Mossa che trasformò la Juve in positivo nella seconda parte di stagione, fino ad arrivare alla finale di Champions League.Contesti e giocatori differenti ovviamente, come gli obiettivi, che oggi sono decisamente distanti da quelli di qualche anno fa. Ma in entrambi i casi,E in questo caso, Motta si "spinge" anche oltre, perché oltre i quattro attaccanti, ci sarà Koopmeiners, ad aumentare la dose di qualità. Locatelli potrebbe essere chiamato ad un lavoro ancora maggiore in fase difensiva, ma la chiave per poter funzionare, come nel 2017, sarà il sacrificio di chi è davanti.I presupposti ci sono tutti, tra qualche ora parlerà il campo.