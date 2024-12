Tutti in campo dal primo minuto

Come gioca la Juventus contro il Monza

L'unico imperativo a disposizione della, questa sera all'U-Power Stadium di Monza, è vincere. Vincere per interrompere la preoccupante serie di pareggi. Vincere per non perdere ulteriore contatto dalle zone nobili del campionato, a maggior ragione dopo le vittorie di Milan, Napoli e Lazio.I bianconeri, dopo le vittorie in Coppa Italia e Champions, rispettivamente contro Cagliari e Manchester City, sono chiamati a fare la voce grossa anche in campionato e per questo motivoha deciso di rompere gli indugi e contro la squadra allenata da Alessandro Nesta schiererà tutti le sue principali stelle dal primo minuto ovvero,Per la prima volta da quando siede sulla panchina della Juventus, Thiago Motta potrà schierare insieme, dall'inizio, tutti i suoi principali uomini offensivi, ovvero Vlahovic, Yildiz e i tre volti nuovi portati in dote dal calciomercato estivo: Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao.Sarà dunque interessante comprendere quale sarà l'assetto iniziale della Juventus contro il Monza. Partiamo dalle certezze, ovvero da Dusan Vlahovic che, a prescindere dall'impostazione tattica, sarà l'epicentro offensivo della formazione bianconera. In caso di 4-2-3-1, Koopmeiners agirà qualche metro più arretrato rispetto alla sua naturale collocazione da trequartista che, invece, verrà affidata a Yildiz. Capitolo esterni, ecco la doppia mossa di Motta: a destra giocherà Nico Gonzalez, mentre a sinistra ci sarà Conceicao. In altre parole, una Juve a trazione decisamente anteriore nella notte in cui sbagliare è severamente vietato.





