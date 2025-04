Juventus, si scongelano i rinnovi? Le ultime su McKennie e Gatti

AFP or licensors



La situazione di McKennie

È davvero primavera, e non solo sul calendario. Alla Continassa si avverte un cambiamento nell’aria: i rinnovi iniziano a sbloccarsi, la Champions è ancora pienamente alla portata – da conquistare senza alibi né compromessi – e il tempo, a metà aprile, comincia a farsi tiranno. C'è una svolta da imboccare, una scelta da compiere. E allora meglio partire dai nodi in sospeso, da quei dossier aperti che non si possono più rimandare. Due nomi su tutti: Westone FedericoNel caso dell’americano si è parlato tanto – a volte troppo – di lui, e troppo poco con lui. Oggi, però, le volontà sembrano finalmente convergere.Un allineamento raro, che lascia ben sperare. Non si parla di blindature a ogni costo – già un anno fa, le trattative si erano arenate proprio su questo punto – ma oggi c’è la sensazione concreta che un punto d’incontro si possa trovare.



La situazione di Gatti



Vlahovic fuori dal discorso rinnovi: il tetto salariale è sacro

La dirigenza bianconera ha già mosso passi concreti in questa direzione; ora tocca al giocatore tendere la mano, soprattutto sul fronte economico. Il nodo è tutto lì: trovare l’equilibrio tra il valore tecnico del giocatore e i limiti finanziari imposti da un monte ingaggi che non può più permettersi esagerazioni.Sembrava a un passo dalla firma sul rinnovo, e invece il percorso si è bruscamente interrotto.a revoca della fascia di capitano, conquistata nelle prime giornate, ha segnato un punto di rottura emotivo, seppur mai apertamente dichiarato. Dopo un breve periodo in ombra, Gatti ha ritrovato spazio e fiducia, fino a imporsi come uno dei protagonisti più solidi – e sorprendenti – di una stagione complicata.Attualmente fermo ai box per infortunio, il difensore attende un segnale per riaprire il tavolo della trattativa. Intanto, il Napoli si è già mosso per sondare la situazione. E dalla Premier League arrivano apprezzamenti concreti. Il mercato si muove, e con lui il futuro di un giocatore che, nonostante tutto, resta centrale nel progetto bianconero.Capitolo chiuso, almeno per ora: pernon ci sarà rinnovo. L’attaccante serbo non ha mai mostrato apertura a una riduzione dell’ingaggio, e per la Juventus – in questa fase storica – anche solo porre la questione avrebbe significato scatenare un terremoto. Il club ha fissato un tetto massimo a quota 7 milioni netti a stagione. Una linea rossa invalicabile, che protegge la sostenibilità finanziaria, ma che rischia di complicare anche le ambizioni di mercato.Per convincere nuovi top player a scegliere il bianconero, servirà più della forza dei numeri: occorrerà un progetto credibile, competitivo, e una Juventus che torni a essere, anche sul campo, sinonimo di ambizione e vittorie.