L'infortunio di Danilo: quando può tornare

Nonostante fosse stato inserito, inizialmente, nella lista dei convocati,non sarà a disposizione di Thiago Motta per la sfida di campionato in programma questa sera all'U-Power Stadium tra Monza eAlla vigilia, infatti, il difensore brasiliano aveva rimediato una lieve distorsione alla caviglia che aveva momentaneamente congelato la sua partenza - insieme al gruppo squadra - alla volta di Monza. Nelle ultime ore, la situazione del numero 6 bianconero è stata rivalutata e il semaforo verde non è scattato.Danilo, come detto, non ha rimediato alcuna lesione alla caviglia ma soltanto una leggere distorsione che dovrebbe tenerlo ai box solamente per qualche giorno. Il difensore verdeoro dovrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta per il primo impegno post natalizio, ovvero il match dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina in programma domenica 29 dicembre.





