Juventus, chi resta alla Continassa?

La Continassa sarà meno "vuota" che in altre occasioni analoghe in questa sosta per le Nazionali . Thiago Motta, infatti, potrà contare su più giocatori del previsto - molti dei quali titolari - in queste due settimane che separano dalladal match contro la Lazio, rimasti a Torino per ragioni diverse.Nonostante l'ottimo avvio di stagione non sono stati convocati(Serbia),(Italia) e(Francia), a cui si aggiungono gli esclusi dell'ultimo minuto Teun Koopmeiners (Olanda) Timothy Weah (USA) , entrambi non al meglio a causa, rispettivamente, di una botta al costato non completamente riassorbita e dell'ormai noto problema alla caviglia.Niente Nazionale nemmeno per(fin qui deludente),, quest'ultimo alle prese con l'infortunio muscolare accusato nel match di Champions League contro il Lipsia che lo terrà ai box almeno per tre settimane. Alla Continassa, ovviamente, anche, che a breve si sottoporrà all'intervento chirurgico a seguito della rottura del crociato.





