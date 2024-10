Come sta Koopmeiners?

Niente Nazionale per. Come confermato attraverso una nota ufficiale , il centrocampista dellaha infatti lasciato il ritiro dell'Olanda per "dolori dovuti a un infortunio", tanto che il Ronald Koeman ha già convocato Guus Til del PSV Eindhoven per sostituirlo. Ma qual è, di preciso, il problema del numero 8 bianconero?Koopmeiners è alle prese con le conseguenze di unarimediata nel match di Champions League contro il Lipsia, che è tornata a farsi sentire ieri in quello contro il Cagliari. Meglio non correre ulteriori rischi, dunque: il classe 1998 resterà alla Continassa per recuperare al meglio e cercare di mettersi a disposizione per la sfida contro la Lazio prevista subito dopo la sosta, sabato 19 ottobre alle 20.45.





