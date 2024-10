Le condizioni di Koopmeiners

Niente Nazionale per Teun, che aveva pure raggiunto il ritiro dell'Olanda, salvo poi decidere di interrompere il suo impegno con la selezione Orange. E' quanto riportano da Amsterdam, e in particolare Voetbalzone.Teun, che aveva saltato già i precedenti Europei per un problema fisico, dovrebbe rientrare dunque in Italia per recuperare dal dolore al costato e rimettersi dunque a disposizione della Juventus e di Thiago Motta. Koop aveva deciso ugualmente di provare a partecipare al ritiro della nazionale olandese, ma gli esami di questa mattina - riferiscono da Zeist - hanno evidenziato un problema che necessita di maggiore controllo. Dunque, con ogni probabilità, nelle prossime ore ci sarà già il rientro in Italia.Al posto del centrocampista bianconero, Koeman ha già convocato Guus Til.





